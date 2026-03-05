تغييرات في نظام الصعود لمصاف أندية الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

أعلنت رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بكرة القدم عن تغييرات بتوسيع منافسات الملحق المؤهل للدوري الإنكليزي الممتاز، اعتباراً من الموسم المقبل.

وبحسب التغيير الجديد، ستشارك ستة أندية في منافسات الملحق المؤهل للدوري الممتاز بدلاً من أربعة، وذلك للتنافس على المقعد الثالث والأخير المؤهل، حيث سيصعد الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز كما جرت العادة.

وتتنافس بقية الأندية من الثالث إلى الثامن في مرحلة الملحق، ليتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى نصف النهائي، بينما تتنافس الفرق من الخامس إلى الثامن لمواجهتهما في نظام موسع لمرحلة الملحق.