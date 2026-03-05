تغييرات في نظام الصعود لمصاف أندية الدوري الإنكليزي الممتاز

thumbs b c ce796e74fba47359bf4dc316ab5e3f6f تغييرات في نظام الصعود لمصاف أندية الدوري الإنكليزي الممتاز

لندن-سانا

أعلنت رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بكرة القدم عن تغييرات بتوسيع منافسات الملحق المؤهل للدوري الإنكليزي الممتاز، اعتباراً من الموسم المقبل.

وبحسب التغيير الجديد، ستشارك ستة أندية في منافسات الملحق المؤهل للدوري الممتاز بدلاً من أربعة، وذلك للتنافس على المقعد الثالث والأخير المؤهل، حيث سيصعد الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز كما جرت العادة.

وتتنافس بقية الأندية من الثالث إلى الثامن في مرحلة الملحق، ليتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى نصف النهائي، بينما تتنافس الفرق من الخامس إلى الثامن لمواجهتهما في نظام موسع لمرحلة الملحق.

إعلان تشكيلة منتخب سوريا لمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا
ساكا يوقّع عقداً طويل الأمد مع آرسنال
إعلان قائمة منتخب سوريا لمواجهة باكستان في تصفيات كأس آسيا 2027
مدرب منتخب سوريا الأولمبي جهاد الحسين: عدتُ بعد سنوات من الحرمان ونتطلع لكرة متطورة
منتخب سوريا للقوة البدنية يرفع رصيده إلى 7 ميداليات ببطولة العالم للماسترز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك