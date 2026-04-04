انطلاق بطولة الساروت لكرة القدم بمشاركة 32 فريقاً في ريف حمص

حمص-سانا

انطلقت على أرض الملعب الأولمبي في مدينة كفرلاها بريف حمص الشمالي بطولة الساروت لكرة القدم، بمشاركة 32 فريقاً، ضمن فعالية رياضية تستمر لأكثر من شهر.

وأوضح مدير منطقة تلدو موفق القاضي في تصريح لسانا، أن البطولة تقام ضمن مهرجان رياضي يحمل اسم الشهيد عبد الباسط الساروت، وتهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، في ظل تزايد الاهتمام بالأنشطة الرياضية في المنطقة.

إسماعيل عفارة أحد منظمي البطولة، بيّن أن الفرق وزعت على ثماني مجموعات يتأهل منها فريقان إلى الدور الـ 16، على أن تستكمل المنافسات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

وتأتي البطولة في إطار تنامي الفعاليات الرياضية في ريف حمص الشمالي بما يسهم في استقطاب الشباب، وتعزيز الروح الرياضية.

نادي المجد من أقدم الأندية في سوريا وأبرزها في تخريج المواهب الرياضية
مانشستر سيتي يواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنكليزي
لوائح ناظمة وهوية بصرية جديدة للاتحاد السوري للترياثلون في مؤتمره السنوي 
فعالية رياضية في اللاذقية احتفاء بذكرى التحرير
بثلاثية مبابي… ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 
