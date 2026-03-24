جريزمان ينتقل رسمياً للدوري الأمريكي

واشنطن-سانا

أعلن نادي أورلاندو سيتي الأمريكي رسمياً اليوم عن التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ابتداء من حزيران 2026 وحتى موسم 2027-2028.

وقال ريكاردو موريرا، والمدير الرياضي لنادي أورلاندو سيتي: “أنطوان لاعب كرة قدم متكامل، إلى جانب موهبته، يتمتع بروح قيادية، وعقلية الفوز لديه سترفع من مستوى كل من حوله.

وكانت إدارة أتلتيكو مدريد اتفقت مع جريزمان على منحه فرصة الرحيل، تقديراً لما قدمه للنادي، باعتباره الهداف التاريخي له، ورابع أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات عبر تاريخه.