إعلان قائمة منتخب سوريا لكرة القدم لمواجهة أفغانستان بتصفيات كأس آسيا

دمشق-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سوريا للرجال لكرة القدم خوسيه لانا القائمة التي سيخوض بها منتخبنا مباراته مع نظيره الأفغاني، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس آسيا 2027 الثلاثاء القادم.

وضمت القائمة اللاعبين .. أحمد مدنية، شاهر الشاكر، مكسيم صراف، عبد الرزاق محمد، عبدالله الشامي، خالد الحجة، محمد فارس أرناؤوط، همام محمود، المقداد أحمد، زكريا حنان، هيثم اللوز، يحيى كرك، محمود النايف، أحمد الأشقر، محمود الأسود، محمد سراقبي، أنس دهان، محمد الحلاق، إبراهيم الخليل، محمد المصطفى، محمد خوجة، محمد الصلخدي، عمر خريبين.

يذكر أن منتخبنا تأهل للبطولة الآسيوية بالعلامة الكاملة منذ الجولة الرابعة للتصفيات.