روما يتجاوز ميتيلاند النرويجي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم

photo 2025 11 28 00 01 50 روما يتجاوز ميتيلاند النرويجي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم

روما-سانا

تغلب روما الإيطالي على ضيفه ميتيلاند النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب الأولمبيكو، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات الدوري الأوروبي بكرة القدم.

سجل لأصحاب الأرض المغربي نيل العيناوي في الدقيقة 7، وستيفان الشعرواي في الدقيقة 83، فيما سجل هدف ميتيدلاند الوحيد دا سيلفا في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز صعد روما للمركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، فيما بقي ميتيدلاند في الصدارة مؤقتاً برصيد 12 نقطة.

وفي باقي المباريات، حقق أستون فيلا الإنكليزي فوزاً غالياً على يونغ بويز السويسري بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز صعد أستون فيلا للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 12 نقطة، فيما بقي يونغ بويز في المركز 26 برصيد 6 نقاط.

وتغلب  بورتو البرتغالي على نيس الفرنسي  3-0، ليصعد الفريق البرتغالي للمركز الثامن في جدول الترتيب، فيما واصل نيس تواجده في المركز الأخير.

وخسر سلتا فيغو أمام لودغوريتس رازغراد البلغاري 3-2، فيما تعادل باوك اليوناني مع بران النرويجي 1-1.

