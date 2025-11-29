اتحاد ألعاب القوى يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026

دمشق-سانا

أعلن اتحاد ألعاب القوى عن الخطة السنوية الكاملة لنشاطه الداخلي وبطولاته الرسمية المقرر تنظيمها خلال عام 2026.

وتتضمن الروزنامة بطولات الجمهورية لمختلف الفئات العمرية، وبطولات التجمعات، والبطولات الموسمية الشتوية والصيفية، إضافة إلى بطولة النخبة الخاصة التي ستُخصَّص للاعبين واللاعبات المميزين الذين يتم اختيارهم وفق معايير المشاركات الخارجية والمستوى الفني المتميز.

وأوضح الاتحاد أن مواعيد إقامة البطولات ستكون قابلة للتعديل من حيث المكان تبعاً للمحافظة المستضيفة، بينما سيتم إصدار التعليمات الفنية والتنظيمية الخاصة بكل بطولة على حدة عبر بلاغات مستقلة تحدد شروط المشاركة والبرنامج الزمني والفئات المعنية.

وتنطلق فعاليات الموسم الرياضي الجديد مع بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والتي ستقام في مدينة دير عطية بريف دمشق يوم ال 19 من كانون الأول 2025، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات جميع الفئات العمرية من المحافظات كافة.

ويأتي إعلان الروزنامة المبكر حرصاً من الاتحاد على تمكين الأندية والمراكز التدريبية من التحضير الأمثل، وانعكاساً للنشاط المتزايد الذي تشهده رياضة ألعاب القوى.