الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: رحل محمد وبقيت أمه وحيدة.. رصاص الاحتلال الإسرائيلي يحرم والدة من سندها في القنيطرة
بحث
بحث
sana-logo-mobile

رحل محمد وبقيت أمه وحيدة.. رصاص الاحتلال الإسرائيلي يحرم والدة من سندها في القنيطرة

من باريس إلى دمشق.. صناديق الآثار السورية تُفتح لأول مرة بعد 15 عاماً من الغياب
وصول باخرة إلى مرفأ اللاذقية محمّلة بـ3800 طن من الأسمدة لدعم الإنتاج الزراعي
إقبال على مركز التجنيد في مدينة بانياس من الراغبين بالتعاقد مع وزارة الدفاع
زراعة القنيطرة تطلق حملة تحصين للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية
ملتقى شباب طرطوس يفتح نقاشاً واسعاً حول التحديات التي تواجههم وسبل تفعيل دورهم في بناء سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى