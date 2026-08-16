رودري يقترب من برشلونة بصفقة قيمتها 75 مليون يورو

مدريد-سانا
ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنكليزي، لضم لاعب الوسط الإسباني رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة مانشستر سيتي وافقت على عرض برشلونة، تمهيداً لانتقال رودري إلى صفوف الفريق الكتالوني وبدء مشواره معه.
ووفق صحيفة “آس” الإسبانية، تبلغ قيمة الصفقة 75 مليون يورو، تتضمن مبلغاً ثابتاً ومتغيرات وإضافات مرتبطة بشروط الصفقة.
وفي حال إتمام انتقاله رسمياً، ستكون صفقة رودري من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعد تقارير سابقة ربطت اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.