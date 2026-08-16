رودري يقترب من برشلونة بصفقة قيمتها 75 مليون يورو

مدريد-‏سانا

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني توصل إلى اتفاق نهائي مع مانشستر سيتي الإنكليزي، لضم لاعب الوسط ‏الإسباني رودري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.‏

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن إدارة مانشستر سيتي وافقت على عرض برشلونة، تمهيداً لانتقال رودري إلى ‏صفوف الفريق الكتالوني وبدء مشواره معه.‏

ووفق صحيفة “آس” الإسبانية، تبلغ قيمة الصفقة 75 مليون يورو، تتضمن مبلغاً ثابتاً ومتغيرات وإضافات مرتبطة بشروط ‏الصفقة.‏

وفي حال إتمام انتقاله رسمياً، ستكون صفقة رودري من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعد تقارير سابقة ربطت ‏اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.