اليوم.. لقاءات مثيرة في تتمة الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم

روما-سانا

تُستكمل اليوم الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمجموعة من المباريات المثيرة، بعد أن شهدت هذه الجولة مباريات قوية أمس، وأمس الأول، أسفرت عن فوز يوفنتوس ونابولي وتورينو على أودينيزي وليتشي وبارما على التوالي.

وتُفتتح اللقاءات اليوم بلقاء فيرونا وجنوة، حيث يبحث فيرونا عن النقاط للابتعاد عن منطقة الهبوط، بينما يسعى جنوى لتحسين موقعه في الوسط، بينما يواجه بيزا نادي كالياري في صراع البقاء، حيث يُعتبر بيزا من الفرق المهددة بالهبوط هذا الموسم.

وفي تتمة المباريات، يلتقي ساسولو مع بولونيا في لقاء متكافئ نسبياً، حيث يقدم بولونيا موسماً جيداً، ويطمح في مقعد أوروبي، بينما ساسولو يسعى للاستقرار بعد فترات صعبة، ويستقبل كومو نادي روما، في مباراة مثيرة، يطمح فيها روما بالعودة لمراكز المقدمة.

وفي أبرز مباريات الجولة يواجه لاتسيو نادي ميلان على ملعب الأولمبيكو، في قمة نارية قد تؤثر بشكل كبير على صراع المراكز الأولى، والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يدخل ميلان المباراة بقوة بعد أداء قوي مؤخراً، بينما يعتمد لاتسيو على عامل الأرض، والجمهور لخطف النقاط الثلاث.

وتُختتم الجولة غداً الإثنين، بمباراة كريمونيزي وفيورنتينا.