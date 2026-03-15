برشلونة يختبر صدارته أمام إشبيلية بالدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

تقام اليوم أربع مواجهات مرتقبة ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أبرزها مباراتا برشلونة وإشبيلية وريال بيتيس وسيلتا فيغو.

وفي قمة مباريات اليوم، يستضيف المتصدر برشلونة فريق إشبيلية (المركز الرابع عشر) في مواجهة تبدو نظرياً لصالح برشلونة لتعزيز الصدارة، ورغم التفوق الفني الواضح لبرشلونة، إلا أن إشبيلية يبقى خصماً قادراً على إحداث المفاجأة رغم تذبذب نتائجه.

ويصطدم ريال بيتيس (الخامس) بفريق سيلتا فيغو (السادس) في لقاء ندي مفتوح الاحتمالات، حيث يسعى بيتيس لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يحاول سيلتا فيغو حسم المواجهة لصالحه والتساوي في النقاط مع مضيفه.

ويلتقي مايوركا (الثامن عشر) مع إسبانيول (السابع) في مواجهة صعبة يدخلها أصحاب الأرض معتمدين على صلابتهم الدفاعية المعهودة، بينما يطمح إسبانيول لخطف نقاط المباراة لتعزيز موقعه المتقدم.

كما يستقبل ريال سوسيداد (الثامن) ضيفه أوساسونا (الحادي عشر), إذ يدخل سوسيداد المباراة بطموح كبير لتعزيز مركزه، في حين يأمل أوساسونا بالخروج بنتيجة إيجابية تُبقيه في مناطق الوسط بعيداً عن الحسابات المعقدة.

وشهدت الجولة الـ 28 أمس فوز ريال مدريد على إلتشي بأربعة أهداف لهدف، فيما انتصر أتلتيكو مدريد على خيتافي بهدف دون رد لينفرد بالمركز الثالث، كما فاز جيرونا على أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة، وتغلب ريال أوفييدو على فالنسيا بهدف نظيف.