مشاركة واسعة في ماراثوني حمص ودرعا بمناسبة يوم السياحة العالمي

حمص-درعا-سانا

احتفاءً بيوم السياحة العالمي، نظمت مديرية سياحة حمص، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب بالمحافظة، اليوم، سباق ماراثون حمص، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

وانطلق الماراثون من أمام الجامع العمري وصولاً إلى نقطة النهاية أمام فندق الوليد، حيث شهد السباق مشاركة متميزة من فئات عمرية تتراوح بين 18 و40 عاماً، بالإضافة إلى مشاركة لافتة من ذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى دعم السياحة الداخلية، وتشجيع ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي.

وقالت مديرة مديرية السياحة بحمص، لوريس مقصود، في تصريح لـ سانا : إن الماراثون أقيم لمسافة 3 كيلومترات بهدف دعم السياحة الداخلية وتوجيه رسائل إيجابية إلى العالم بأن مدينة حمص بدأت تستعيد عافيتها.

من جانبه، عبّر محمد سليمان، المتسابق الذي فاز بالمركز الأول، عن سعادته بالمشاركة في الماراثون، مشيراً إلى أنه يشجع على ممارسة الرياضة ويحفز المجتمع على التفاعل مع الأنشطة الرياضية المحلية.

ولفتت المشاركة سماح شاهين، وهي من ذوي الهمم، إلى أهمية الماراثون كخطوة مهمة نحو تكامل المجتمع، ودعت إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لذوي الهمم من خلال توفير بيئة ملائمة لهم للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.

وفي درعا نظمت مديرية السياحة، بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب ماراثوناً رياضياً، شهد مشاركة واسعة، وأجواء حماسية.

الماراثون الذي أقيم بمشاركة مفتوحة من الكبار واليافعين تضمن مساران بطرق و معالم أثرية، الأول للكبار بطول 3 كيلومترات، والثاني لليافعين والصغار بطول 1500 متر، وفق مدير السياحة ياسر السعدي.

وقال السعدي: إن الماراثون انطلق من طريق الشيخ مسكين باتجاه الجسر وذنيبة والغسانية وصولاً لساحة إزرع المحطة ثم مجلس مدينة إزرع.

وأضاف السعدي: أردنا تسليط الضوء على إزرع بمناسبة يوم السياحة العالمي تحت شعار السياحة المستدامة، لتنمية المجتمع و تنشيط الاقتصاد والرياضة بما ينعكس إيجاباً على المحافظة.

مدير مديرية الرياضة والشباب أمين المسالمة أوضح أن الماراثون الذي أقيم بالتعاون مع مديرية السياحة ومنطقة إزرع يتيح المشاركة المفتوحة لجميع الفئات العمرية، بهدف تعزيز النشاط الرياضي، ونشر الوعي بأهمية الرياضة في الحياة اليومية.

وعبّر عدد من المتسابقين عن سعادتهم بالمشاركة بالماراثون، لافتين إلى أن الفعالية تجمع بين الرياضة وجمالية المدينة التي تعاقبت عليها حضارات مختلفة.

