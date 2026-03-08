اتحاد الكرة الطائرة يؤجل الدورات التدريبية المتخصصة للمستويين الأول والثاني إلى حزيران القادم

دمشق-سانا

أعلن الاتحاد العربي السوري للكرة الطائرة عن تأجيل الدورات التدريبية المتخصصة للمستويين الأول والثاني (Level 1 – Level 2)، والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهر آذار الجاري، إلى موعد جديد يحدد في شهر حزيران القادم.

وتُنظم هذه الدورات تحت إشراف المحاضر الدولي هيثم العتر، المعتمد من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB)، وتأتي في إطار البرنامج الذي ينفذه الاتحاد لتطوير الكوادر التدريبية الوطنية والارتقاء بالمستوى الفني للعبة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن قرار التأجيل جاء نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، حرصاً على توفير الأجواء المناسبة التي تتيح للمشاركين الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي وبما يتيح للمحاضر الدولي أداء مهمته على الوجه الأمثل.