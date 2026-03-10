الجيش يفوز على الكرامة في دوري كرة السلة

دمشق-سانا

تغلب فريق الجيش على الكرامة بنتيجة 78-73 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن منافسات الدوري السوري للرجال بكرة السلة.

وأنهى الكرامة النصف الأول من اللقاء متقدماً بفارق 6 نقاط، وبواقع 37-31، مستفيداً من تراجع مستوى لاعبي الجيش، ولا سيما في التسديد سواء من داخل أو خارج القوس.

وفي الربع الثالث تمكن الجيش من تصحيح أخطائه واستعادة توازنه وأنهى الربع متقدماً بفارق أربع نقاط وبواقع 52/48، وواصل تفوقه في الربع الرابع والأخير رغم محاولات الكرامة تدارك الموقف والعودة بالنتيجة، معتمداً على التسديد من خارج القوس، إلا أن الجيش أنهى اللقاء متفوقاً بفارق خمس نقاط وبنتيجة نهائية 78-73.

وكان فريق النواعير تغلب على الحرية بنتيجة 79-68، ليعزز صدارته لترتيب الفرق برصيد 14 نقطة.