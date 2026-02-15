ريال مدريد يكرم ضيافة سوسييداد برباعية ويعتلي صدارة الدوري الإسباني مؤقتاً

مدريد-سانا

اعتلى ريال مدريد صدارة ترتيب الليغا مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه ريال سوسييداد 4-1، ضمن المرحلة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح جونزالو جارسيا التسجيل مبكراً للريال في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك ميكيل أويارزابال التعادل لسوسييداد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ21.

وعاد الريال للتقدم سريعاً عبر فينيسيوس جونيور من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 25، ثم عزز فيدريكو فالفيردي النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الـ31.

وفي الشوط الثاني، واصل الريال تألقه ليختتم الرباعية بهدف بتوقيع فينيسيوس من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الـ 48.

واعتلى ريال الصدارة مؤقتاً برصيد 60 نقطة بفارق نقطتين أمام برشلونة الذي يلاقي جاره ومستضيفه جيرونا غداً الإثنين.

وتنتظر ريال مدريد مواجهة ثأرية مع بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.