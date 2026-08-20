وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري تبحثان تطوير قطاع النقل السوري

دمشق-سانا

بحث وزير النقل يعرب بدر مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير قطاع النقل وتأهيل الكوادر البشرية.





وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في مبنى الوزارة، تنظيم ورشات عمل مشتركة وتفعيل التعاون مع فروع الأكاديمية، وتوسيع مجالاته، لتشمل مختلف جوانب النقل الدولي.

الاستفادة من التجارب الدولية

وأشار بدر الى أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، ولا سيما في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، وإلى ضرورة إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات الحديثة في مختلف مجالات النقل.





من جانبه لفت إسماعيل، الى أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المختصة، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب، بما يساعد على إعدادهم لسوق العمل وخلق فرص عمل تتناسب مع احتياجاته المستقبلية.

حضر الاجتماع كل من مستشارة الوزير للتحول الرقمي ريا عرفات، ومستشاره لشؤون للنقل المستدام سنان الخير، وممثلون عن وزارة الخارجية.





وتأسست الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 1972، كمنظمة عربية إقليمية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية، وتتخذ من مدينة الإسكندرية المصرية مقراً لها، وتختص بالتعليم والتدريب والبحث العلمي في مجالات النقل البحري والتكنولوجيا والهندسة واللوجستيات والإدارة، وتعمل على تعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الكوادر المتخصصة.