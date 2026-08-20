إدلب: حملة لترحيل 750 ألف متر مكعب من الأنقاض في 5 مدن وبلدات ‏بالمحافظة

إدلب-سانا

أطلقت محافظة إدلب بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم الخميس، ‏الحملة الثانية لترحيل الأنقاض ضمن مشروع عام 2026، مستهدفة إزالة نحو 750 ‏ألف متر مكعب من الركام في 5 مدن وبلدات هي إدلب وأريحا وخان شيخون ومعرة ‏النعمان وجسر الشغور، تمهيداً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة البنية ‏التحتية.‏

وأوضح المشرف على المشروع حسين طعمة في تصريح لـ سانا، أن الحملة انطلقت ‏من بلدة معرشمشة بريف معرة النعمان الشرقي، وتهدف إلى إزالة الأنقاض وفتح ‏الطرقات وتنظيف الأحياء والمواقع المتضررة، وتحسين الواقعين الخدمي والبيئي، ‏تمهيداً لأعمال إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية.‏

وأشار طعمة إلى أن المشروع يستمر حتى نهاية العام الجاري، ويشمل من ريف ‏إدلب الجنوبي مدينة معرة النعمان وبلدات معرشمشة ودير شرقي ودير غربي وبسيدا ‏والغدفة ومعرشورين وحزارين وجرجناز ومعرة حرمة والشيخ مصطفى، إضافة إلى مدن ‏وبلدات أخرى في المحافظة.‏

رفع مستوى السلامة العامة

وبيّن طعمة أن إزالة الأنقاض ترفع مستوى السلامة العامة، وتحسن المشهد ‏الحضاري، وتهيئ الظروف لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، مع إعطاء الأولوية ‏للمناطق الأكثر تضرراً، لافتاً إلى أن المشروع يمثل المرحلة النهائية للتخلص من ‏الأنقاض والركام في المحافظة.‏

من جهته، بيّن عدد من أهالي معرشمشة أن الأنقاض كانت تعيق الحركة، وإزالتها ‏تمثل خطوة أساسية لتهيئة المناطق المتضررة أمام عودة الأهالي، واستئناف حياتهم.‏

وتأتي الحملة في إطار جهود محافظة إدلب لإزالة آثار الدمار، حيث سبق وأن ‏أطلقت المحافظة في 19 شباط الماضي، حملة لإزالة الأنقاض استهدفت رفع ‌‏600 ألف متر مكعب من الركام بعدة مناطق.‏