غداً.. سوريا تلاقي قطر في قمة مباريات المجموعة الأولى بكأس العرب

الدوحة-سانا

يواجه منتخب سوريا لكرة القدم نظيره القطري غداً على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دمشق، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب 2025.

ويأتي اللقاء بعد الانتصار المهم الذي حققه منتخبنا في افتتاح مشواره بالبطولة، حيث تغلب على المنتخب التونسي بهدف نظيف، المرشح الأبرز للقب ووصيف النسخة السابقة، في إنجاز عكس قوة وإصرار اللاعبين السوريين وقدرتهم على مجاراة أعتى المنتخبات العربية.

ويسعى المنتخب السوري بقيادة مدربه خوسيه لانا إلى مواصلة صحوته وخطف النقاط الثلاث أمام قطر، بما يضمن له تصدر المجموعة الأولى والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتترقب الجماهير السورية هذا اللقاء بمزيج من الحماس والثقة، مؤكدة دعمها الكامل لنسور قاسيون في مهمتهم الوطنية لرفع راية سوريا عالياً في المحفل العربي الكبير.