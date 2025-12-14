إشبيلية يستعيد نغمة الفوز في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

استعاد إشبيلية نغمة الفوز في الدوري الإسباني، بتجاوزه ضيفه ريال أوفييدو 4-0، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

أكور آدامز منح التقدم لأصحاب الأرض مبكراً مع الدقيقة الرابعة، وضاعف زميله جبريل سو النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 22، قبل أن يبصم باتيستا ميندي على ثالث الأهداف عند الدقيقة الـ 51، واختتم تشيديرا إيجوكي رباعية إشبيلية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وفي الجولة ذاتها فاز سيلتا فيغو على ضيفه أتليتك بيلباو بهدفين دون رد.

فيليوت سفيدبيرغ افتتح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 48، ومع الدقيقة الـ 55 سجل جونس العبدلاوي الهدف الثاني مهدياً فريقه النقاط الثلاث.

