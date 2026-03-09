الشبيبة يحقق فوزاً غالياً على الوحدة في دوري كرة السلة للرجال

حلب-سانا

تغلب فريق الشبيبة على ضيفه الوحدة بنتيجة 99-98 نقطة بعد التمديد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في صالة نادي الشبيبة بحلب، ضمن منافسات الدوري السوري للرجال بكرة السلة.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة طيلة أشواطه، فأنهى الشبيبة النصف الأول من المباراة متقدماً بفارق 13 نقطة، وبواقع 50-37، وفي الربع الثالث استعاد الوحدة توازنه وتمكن من تقليص الفارق إلى نقطتين.

وفي الربع الرابع تبادل الفريقان التقدم حتى الثواني الأخيرة التي شهدت تسجيل محترف الشبيبة لسلة في الثانية الأخيرة منحت فريقه التعادل بنتيجة 88-88، ليخوض الفريقان وقتاً إضافياً ابتسم لأصحاب الأرض الذين حققوا فوزاً غالياً بفارق نقطة واحدة وبنتيجة نهائية 99-98 نقطة.

بهذه النتيجة ارتقى الشبيبة للمركز الثالث على لائحة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، متساوياً مع النواعير صاحب المركز الأول، وأهلي حلب الذي يحتل المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 10 نقاط في المركز السادس.

وكان أهلي حلب خسر أمام النواعير بنتيجة 90-67 نقطة، في المباراة التي جمعتهما في صالة ناصح علواني في حماة.

