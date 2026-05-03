تحسّن الكهرباء في الرقة يعكس ارتياحاً شعبياً وسط مطالب بتنظيم ساعات التقنين

الرقة-سانا

عبّر عدد من أهالي محافظة الرقة عن ارتياحهم للتحسن الملحوظ في واقع التغذية الكهربائية خلال الفترة الأخيرة، مع تأكيدهم أهمية وضع برنامج واضح لتنظيم ساعات التقنين بما يسهّل عليهم إدارة احتياجاتهم اليومية.

وأوضح المواطن وليد حماد في تصريح لمراسل سانا، أن ساعات التشغيل ارتفعت لتصل إلى نحو 16 ساعة يومياً بعد أن كانت لا تتجاوز 4 ساعات، واصفاً هذا التحسن بأنه الأكبر منذ سنوات.

وفي المقابل، دعا عدد من الأهالي إلى اعتماد أوقات ثابتة للقطع والتغذية، بما يخفف من الاعتماد على البدائل المكلفة.

من جهته، بيّن مدير التشغيل في الشركة العامة لكهرباء الرقة مصطفى شباط أن التحسن يعود إلى زيادة كميات الطاقة الواردة من سد الفرات، إضافة إلى أعمال تأهيل خطوط التوتر 66 ك.ف التي تربط بين محطات التحويل، ما أسهم في تحسين أداء مخارج التوتر المتوسط.

وأشار إلى استمرار الورشات في تطوير الشبكة، ولا سيما استكمال توصيل خط 66 ك.ف بين محطة الفروسية ومحطة الرقة 2 لتعزيز استقرار التغذية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحسن في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتحسين واقع الكهرباء في محافظة الرقة، وتطوير البنية التحتية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.