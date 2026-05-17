مبادرة تطوعية لتنظيف الصالة الرياضية في طرطوس بعد ترميمها

طرطوس-سانا‏

أطلقت مديرية الرياضة والشباب بطرطوس مبادرة تطوعية لتنظيف الصالة الرياضية، وتجهيزها ‏بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، ‏تحت شعار “الصالة صالتنا وبأيدينا نحميها”‎.‎

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضحت مديرة دائرة المنشآت والاستثمار بالمديرية رولا الخير، أن ‏أعمال الترميم شملت مختلف أقسام الصالة الرياضية، بما فيها تركيب أرضية “باركيه” جديدة، ‏وتأهيل المدرجات والمقاعد والسقف‎.‎

من جهتها، أوضحت رئيسة مكتب الألعاب الفردية بمديرية الرياضة والشباب ماريا نائف دولات، أن ‏هذه المبادرة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي بين العاملين، وتهدف إلى الحفاظ على المنشآت ‏الرياضية لتكون في خدمة أبناء المحافظة‎.‎

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من الحرص على إعادة الصالة الرياضية ‏بأفضل صورة ممكنة لتكون جاهزة لاستقبال الأنشطة والفعاليات الرياضية، إضافةً إلى تعزيز ثقافة ‏العمل التطوعي، والعمل الجماعي بين العاملين في القطاع الرياضي‎.‎

