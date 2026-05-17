مبادرة تطوعية لتنظيف الصالة الرياضية في طرطوس بعد ترميمها

طرطوس-سانا
أطلقت مديرية الرياضة والشباب بطرطوس مبادرة تطوعية لتنظيف الصالة الرياضية، وتجهيزها بعد الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة، تحت شعار “الصالة صالتنا وبأيدينا نحميها”.
وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضحت مديرة دائرة المنشآت والاستثمار بالمديرية رولا الخير، أن أعمال الترميم شملت مختلف أقسام الصالة الرياضية، بما فيها تركيب أرضية “باركيه” جديدة، وتأهيل المدرجات والمقاعد والسقف.
من جهتها، أوضحت رئيسة مكتب الألعاب الفردية بمديرية الرياضة والشباب ماريا نائف دولات، أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون والعمل الجماعي بين العاملين، وتهدف إلى الحفاظ على المنشآت الرياضية لتكون في خدمة أبناء المحافظة.
وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من الحرص على إعادة الصالة الرياضية بأفضل صورة ممكنة لتكون جاهزة لاستقبال الأنشطة والفعاليات الرياضية، إضافةً إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي، والعمل الجماعي بين العاملين في القطاع الرياضي.