تشلسي يتجاوز ريكسام ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

تأهل تشلسي إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، بعد تغلبه بصعوبة على مستضيفه ريكسام بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتقدم ريكسام بهدف في الدقيقة 18 عن طريق سميث قبل أن يعادل آرثور أوكوكو لاعب ريكسام لتشلسي بتسجيله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 79 تمكن ريكسام من التقدم مجدداً عن طريق كالوم دويل، قبل أن يتعادل سريعاً جوش أتشيمبونغ للضيوف في الدقيقة 82.

وفي الوقتين الإضافيين، تقدم تشلسي عبر مهاجمه أليخاندرو غارناتشو بإحراز ثالث الأهداف في الدقيقة 96، وفي الدقيقة 120+5 نجح البديل جواو بيدرو في تسجيل الهدف الرابع لتشلسي الذي ضمن بالتالي التأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.