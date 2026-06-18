المنتخب القطري ينشد انتصاراً أمام كندا لتعزيز حظوظه بالتأهل في مونديال 2026

فانكوفر-سانا

يسعى المنتخب القطري لكرة القدم إلى تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرته المونديالية، عندما يواجه نظيره الكندي مستضيف البطولة، في الواحدة بعد منتصف ليل الجمعة بتوقيت دمشق، على ملعب “بي سي بليس” في مدينة فانكوفر الكندية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.



وتدخل تشكيلة “العنابي” اللقاء بمعنويات مرتفعة وعينٍ على النقاط الثلاث، بهدف تعزيز حظوظها وتثبيت أقدامها في حسابات التأهل إلى الدور الثاني، وذلك بعد نجاح المنتخب في اقتناص نقطته المونديالية الأولى التاريخية في الجولة الافتتاحية.



ويدرك الكادر الفني واللاعبون أن الفوز في هذا اللقاء الصعب، يمثل البوابة الأساسية لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الآسيوية والعربية.



وفي المقابل، يخوض المنتخب الكندي المواجهة تحت ضغوطات جماهيرية وإعلامية كبيرة، حيث يطالب مشجعوه باستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتعويض الأداء المتواضع في الجولة الأولى، والتي نجا فيها من خسارة محققة أمام منتخب البوسنة والهرسك بفضل هدف تعادل متأخر، أنقذه به المهاجم سايل لارين.



ويتصدر المنتخب السويسري المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل المنتخب الكندي المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة ومستفيداً من فارق اللعب النظيف، بعد تعادله في اللقاء الافتتاحي بهدف لمثله، وهي الحصيلة الرقمية ذاتها التي يمتلكها المنتخب القطري الذي يحل ثالثاً برصيد نقطة واحدة، وهدف مسجل ومثله في شباكه، ما يعكس حجم التقارب الفني والبدني بين المنتخبين قبل هذه المواجهة.

