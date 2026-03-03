برشلونة يستضيف أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم

مدريد-سانا

يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد على ملعبه سبوتيفاي كامب نو، في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، وذلك في قمة كروية مرتقبة تُقام في تمام الساعة الحادية عشرة ليلاً بتوقيت دمشق.

وفي مباراة الذهاب التي جرت على ملعب ميتروبوليتانو، حقق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً بنتيجة 4-0، ليضع برشلونة أمام تحدٍ صعب للغاية يتمثل في قلب تأخره بأربعة أهداف نظيفة على أرضه وأمام جمهوره.

ويبدو أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، على بعد خطوة واحدة من بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013، معتمداً على تنظيمه الدفاعي المميز وفعالية هجماته المرتدة السريعة، بدعم من نجومه البارزين مثل خوليان ألفاريز وأنطوان غريزمان وأليكسندر سورلوث، وسط ثقة عالية بعد الأداء القوي في لقاء الذهاب.

في المقابل، يدخل برشلونة، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك، المباراة وهو يتصدر ترتيب الدوري الإسباني، ويطمح في تحقيق ريمونتادا تاريخية جديدة مستلهماً من إرثه الغني في قلب النتائج الكبيرة أمام جماهيره.

وتتطلب مهمة التأهل من برشلونة تسجيل خمسة أهداف على الأقل دون تلقي أي هدف للتأهل مباشرة، أو أربعة أهداف للوصول إلى الوقت الإضافي، وهي مهمة تبدو بالغة الصعوبة أمام الصلابة الدفاعية لأتلتيكو، إلا أن عامل الأرض والجمهور في “الكامب نو” قد يلعب دوراً حاسماً في حال تمكن برشلونة من تسجيل هدف مبكر.

من جانبه، يكفي أتلتيكو مدريد التعادل أو الخسارة بفارق أقل من أربعة أهداف لضمان التأهل إلى النهائي، مما يجعله المرشح الأبرز للوصول إلى المرحلة الختامية لهذه البطولة.