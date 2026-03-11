فوز الوحدة والكرامة على الشرطة وخان شيخون بالدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريقا الوحدة والكرامة على الشرطة وخان شيخون على التوالي اليوم الأربعاء، في المباراتين اللتين أقيمتا في ختام الجولة 13 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ففي المباراة التي جرت على ملعب الفيحاء، فاز فريق الوحدة على الشرطة بثلاثة أهداف دون رد سجلها مصطفى جنيد وزيد غرير وأسامة أومري، بينما فاز الكرامة على خان شيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للفائز سلام بطران ومحمود النايف وأدهم غندور، وسجل لخان شيخون صفوان بصمه جي، وذلك في اللقاء الذي أقيم في ملعب الجلاء بدمشق.

وكانت الجولة 13 شهدت أمس فوز أهلي حلب على حطين بأربعة أهداف مقابل هدف، وحمص الفداء على الفتوة بثلاثة أهداف دون مقابل، والشعلة على أمية بهدف دون رد، والجيش على دمشق الأهلي بهدف نظيف، وتشرين على الحرية بهدفين دون مقابل، والطليعة على جبلة بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الكرامة،في المركز الثامن، 16 نقطة، بينما أصبح رصيد الوحدة 29 نقطة، في المركز الثاني.

