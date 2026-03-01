برشلونة يعلن غياب مهاجمه ليفاندوفسكي عن لقاء القمة أمام أتلتيكو مدريد

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد المقررة بعد غد في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وكان برشلونة خسر لقاء الذهاب أمام أتلتيكو بنتيجة 0-4 على ملعب “رياض آير ميتروبوليتانو” ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تاريخية في الإياب.

وتعرض روبرت ليفاندوفسكي لإصابة نتيجة ارتطام خلال مباراة الأمس أمام فياريال بالدوري الإسباني.

وأكدت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم إصابة ليفاندوفسكي بكسر عظمي في الجدار الداخلي لمحجر العين اليسرى.

وخاض ليفا 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف البطولات، أحرز خلالها 14 هدفاً.

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب في بطولة الدوري برصيد 64 نقطة.