يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي

روما-سانا

شهدت قمة مباريات الدوري الإيطالي فوزاً مثيراً ليوفنتوس على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثالثة من البطولة.

وسجل أهداف يوفنتوس كل من لويد كيلي في الدقيقة 14، وكينان يلدز في الدقيقة 38، وكيفرين تورام في الدقيقة 82، وفاسيلي أدزيتش في الدقيقة 1+90، فيما سجل أهداف الإنتر هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقتين 30 و65، وماركوس تورام في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز تصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد الإنتر عند 3 نقاط، ليحتل المركز السابع.