لاعب منتخب سوريا للمواي تاي سميان علي يتألق ببطولة أنطاليا الدولية ويحرز الميدالية الفضية

photo 2026 03 30 12 31 26 لاعب منتخب سوريا للمواي تاي سميان علي يتألق ببطولة أنطاليا الدولية ويحرز الميدالية الفضية

أنقرة-سانا

قدم لاعب منتخب سوريا للمواي تاي سميان علي، أداءً مهارياً لافتاً في بطولة أنطاليا الدولية المفتوحة ،المقامة في مدينة أنطاليا التركية، محرزاً الميدالية الفضية بوزن 71 كغ.

أمين السر في اتحاد المواي تاي سلمان عيسى قال في تصريح لـ سانا: إن فضية اللاعب سميان علي بالبطولة، جاءت بعد أداء فني جيد في المباراة النهائية، التي خسرها مع لاعب هنغاريا، حيث كان قريباً جداً من الفوز، مبيناً أن اللاعب علي وصل إلى النهائي بعد فوزه المستحق على لاعب تركيا.

ولفت عيسى إلى أن الميدالية الفضية التي تحققت، تعكس الجاهزية الفنية العالية، وهي بداية مبشرة في الموسم الجديد للاعبينا في البطولات الخارجية.

يشار إلى أن هذه الميدالية ثمرة أول مشاركة للمواي تاي السورية على الصعيد الخارجي لعام 2026، وتتضمن خطة اتحاد اللعبة الكثير من المشاركات على الصعيد الخارجي في الفترة القادمة.

