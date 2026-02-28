الوحدة وحطين يواجهان الطليعة وحمص الفداء بالجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم

photo 2026 02 28 11 16 09 الوحدة وحطين يواجهان الطليعة وحمص الفداء بالجولة الـ 11 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-اللاذقية-سانا

يلتقي اليوم الوحدة مع الطليعة في ملعب الفيحاء بدمشق، وحطين مع حمص الفداء في ملعب اللاذقية البلدي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكانت الجولة الحادية عشرة انطلقت أمس، وحقق أهلي حلب انتصاراً كبيراً على جاره الحرية في ديربي الشهباء بخمسة أهداف مقابل هدف، وجبلة على دمشق الأهلي بهدف دون رد، والجيش على خان شيخون بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الشرطة مع الشعلة بهدف لهدف، وأمية مع تشرين سلباً.

وتختتم الجولة الحادية عشرة مبارياتها غداً، بلقاء الكرامة مع الفتوة في ملعب الفيحاء بدمشق.

