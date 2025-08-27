قافلة مساعدات إغاثية جديدة تدخل إلى السويداء عبر ممر بصر الحرير

درعا-سانا

وصلت إلى محافظة السويداء اليوم قافلة مساعدات إغاثية مقدمة من منظمة الهلال العربي السوري عبر ممر بصر الحرير الإنساني بريف درعا، تضم 31 شاحنة محملة بالمواد الصحية والطبية والسلات الغذائية إضافة إلى شاحنة مخصصة بتجهيزات إنارة للطرقات.

وتوزع المساعدات الطبية والصحية على المراكز الصحية والمشافي في السويداء لدعم خدمات الرعاية، في حين تسهم السلات الغذائية في تلبية احتياجات مئات الأسر في عدد من القرى والبلدات، كما ستخصص تجهيزات الإنارة لتركيب وحدات إنارة عامة في مواقع حيوية بما يسهم في تعزيز الواقع الخدمي وتحسين ظروف الحياة اليومية للأهالي.

يشار إلى أن هذه القافلة هي القافلة الـ 18 التي ترسل لمحافظة السويداء في إطار الاستجابة لحاجة الأهالي المتضررة جراء الأحداث التي وقعت مؤخراً، وكانت القافلة الـ17 دخلت أمس الثلاثاء وتحتوي سبعة أجهزة غسيل كلى، ومادة الدقيق لدعم الأفران وضمان استمرارية عملها.