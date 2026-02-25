تواصل المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب سوريا للجودو للناشئين والناشئات

دمشق-سانا

تحضيراً لبطولة أوروبا المفتوحة، المزمع إقامتها في مدينة أنطاليا التركية الشهر القادم، تتواصل تحضيرات منتخب سوريا للجودو والسامبو للناشئين والناشئات ضمن المعسكر التدريبي المغلق بدمشق.

وفي تصريح لـ سانا قال أمين سر اتحاد الجودو والسامبو محمد بولاد: إن المعسكر انطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري ويستمر لمدة شهر، وسيتم بنهايته انتقاء عدد من اللاعبين لتمثيل منتخب سوريا للمشاركة في البطولة القادمة.

وأضاف بولاد: إن هناك العديد من أبطال العالم والقارات يشاركون في البطولة القادمة، مما يستوجب تكثيف المجهود التدريبي للاعبين ورفع كفاءتهم التنافسية لتحقيق النتائج المرجوة لهذا الاستحقاق.

يشار إلى أن معسكر المنتخب، المقام في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق يشارك فيه 20 لاعباً ولاعبة تم اختيارهم وفقاً لمعايير فنية محددة.