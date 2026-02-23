النرويج بطلة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا

فيرونا-سانا

اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية “ميلانو – كورتينا 2026” في إيطاليا بتصدر النرويج ترتيب الدول بعدد الميداليات برصيد 18 ذهبية و12 فضية و11 برونزية.

وجاءت الولايات المتحدة بالمركز الثاني بـ12 ذهبية و12 فضية و9 برونزيات، وهولندا بالمركز الثالث بـ10 ذهبيات و7 فضيات و3 برونزيات، فإيطاليا المستضيفة بالمركز الرابع بـ10 ذهبيات و6 فضيات و14 برونزية، ثم ألمانيا بالمركز الخامس بـ8 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 التي انطلقت في السادس من شباط الحالي واختتمت أمس، مشاركة 2871 رياضياً ورياضية من 92 دولة مشاركة.

يشار إلى أن الشعلة الأولمبية ستوقد من جديد عام 2028 في الموقع اليوناني بأولمبيا، إيذاناً بانطلاق مسيرة جديدة تقود إلى ألعاب لوس أنجلوس الصيفية، قبل نسخة شتوية جديدة عام 2030 في جبال الألب الفرنسية.