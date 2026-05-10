دعوة 27 لاعباً محترفاً في الأندية الأوروبية للالتحاق بمعسكر منتخبنا الشاب في فرنسا

دمشق-سانا

وجه الجهاز الفني لمنتخب سوريا للشباب بكرة القدم الدعوة لـ 27 لاعباً، للالتحاق بمعسكر المنتخب الذي يقام في مدينة هينداي بفرنسا في الفترة من الـ 10 ولغاية الـ 15 من شهر أيار الجاري.

وللمرة الأولى سيلتحق بمعسكر المنتخب 27 لاعباً من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، تمت متابعة أدائهم مع أنديتهم، والتواصل معهم في ظل جهود كبيرة من المعنيين باللاعبين المغتربين للانضمام إلى صفوف المنتخب.

ويستعد منتخبنا تحت قيادة المدرب الهولندي آرنو بوتينغ للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا والتي ستجري قرعتها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة 44 منتخباً سيتوزعون على 11 مجموعة.

