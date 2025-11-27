منتخب سوريا للرجال بكرة السلة يلتقي نظيره الأردني في تصفيات كأس العالم 2027

دمشق-سانا

يفتتح منتخب سوريا للرجال بكرة السلة مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 بلقاء نظيره الأردني اليوم في العاصمة الأردنية عمان، ضمن النافذة الأولى، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتضم قائمة المنتخب التي أعلنها مدرب منتخبنا جوزيف ستيبينغ، كلاً من اللاعبين.. عمر إدلبي و ميار البلبيسي و جورج نونو و كامل عبد الله و طارق الجابي و أندريه فارس و عبد الرحمن الكردي و بلال أطلي و عمر شيخ علي وهاني ادريبي و ستانلي دافيز وكريستان ماران.

ويعود منتخبنا ليلتقي المنتخب الأردني في الثلاثين من الشهر الجاري في إياب النافذة الأولى من التصفيات.

