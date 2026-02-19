ساكا يوقّع عقداً طويل الأمد مع آرسنال

لندن-سانا

وقّع النجم الدولي الإنكليزي بوكايو ساكا اليوم، عقداً جديداً طويل الأمد مع فريقه آرسنال.

وأكّد النادي اللندني استمرار النجم الإنكليزي الشاب في حمل قميص الفريق في السنوات المقبلة.

ويعدّ ساكا من أبرز وأهمّ اللاعبين في تشكيلة المدرب ميكل أرتيتا حيث خاض 297 مباراة، سجّل خلالها 78 هدفاً، منذ أول ظهور له عام 2018.

وذكرت تقارير صحفية أن العقد يمتد حتى عام 2031، ليصبح بذلك اللاعب البالغ 24 عاماً الأعلى أجراً في الفريق.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد ساكا السابق بنهاية الموسم المقبل، في حزيران 2027.

