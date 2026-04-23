الاتحاد السعودي يعيّن اليوناني دونيس مدرباً جديداً للمنتخب

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين اليوناني جيورجيوس دونيس مدرباً جديداً للمنتخب الأول حتى تموز 2027، وذلك خلفاً للفرنسي إيرفي رينار قبل أقل من شهرين على انطلاق كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد في بيان: “وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم عقداً مع المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، ليتولى بموجبه القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول حتى تموز 2027 خلفاً للفرنسي رينار بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين”.

وأضاف الاتحاد أن “دونيس (56 عاماً) خاض عدداً من المحطات التدريبية مع عدة أندية أوروبية أبرزها آيك أثينا وباوك اليونانيين.

كما سبق له تدريب عدة أندية سعودية ‌منها الهلال والوحدة والفتح بالإضافة لتجربته ‌الأخيرة مع ⁠الخليج، ما يعزز سرعة انسجامه مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.

وفاز دونيس بالدوري القبرصي موسم 2013-2014، وكأس قبرص في الموسم ذاته وكأس ⁠ملك السعودية ‌2015، وكأس ولي العهد 2015-2016، بالإضافة للسوبر السعودي 2015.

ويستعد ⁠المنتخب السعودي لخوض المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد ⁠لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في حزيران المقبل.