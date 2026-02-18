ريال مدريد يفوز على بنفيكا بهدف في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري الأبطال

لشبونة-سانا

حقق ريال مدريد الفوز 1-0 على مضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف ريال النجم البرازيلي فينيسيوس بعدما تسلم تمريرة من زميله الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة الـ 50.

وتلقى فينيسيوس الإنذار بعد تسجيله الهدف بسبب احتفاله، الذي اعتبره الحكم مبالغاً فيه وتوقف اللعب لبضع دقائق بعد مناوشات بين اللاعبين وبالأخص بين الأرجنتيني أوتامندي ومواطنه بريستياني من جهة وفينيسيوس من جهة أخرى.

وتعرض مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو للطرد من المباراة في الدقيقة الـ 85 بعد اعتراضه على التحكيم، وبالتالي لن يكون على مقاعد البدلاء في موقعة الإياب.

وتقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية.