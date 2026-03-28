منتخب السنغال يتجاوز منتخب البيرو في مباراة دولية ودية

باريس-سانا

تغلب منتخب السنغال على منتخب البيرو بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت بينهما اليوم على ملعب فرنسا، استعداداً لمونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم غياب عدد من اللاعبين الرئيسيين في المنتخب عن التشكيلة الأساسية، مثل ساديو مانيه وكاليدو كوليبالي والحارس إدوار مندي وإليمان ندياي، فرض منتخب السنغال سيطرته على المباراة، وافتتح التسجيل عبر نيكولا جاكسون في الدقيقة 41.

وفي مطلع الشوط الثاني ضاعف جناح كريستال بالاس الإنكليزي إسماعيلا سار، الفارق في الدقيقة 54.

وسيخوض المنتخب السنغالي مباراة ودية ثانية، لكن على أرضه هذه المرة، ضد غامبيا الثلاثاء في ديامنياديو.