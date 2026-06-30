انتقاء لاعبي المنتخب الوطني للووشو كونغ فو الجمعة المقبل استعداداً للاستحقاقات الخارجية

دمشق-سانا

أعلنت اللجنة العليا للووشو كونغ فو في وزارة الرياضة والشباب، إقامة تجارب انتقاء لاعبي المنتخب الوطني يوم الجمعة القادم في صالة المنتخب السوري للووشو بمدينة الحمدانية في حلب.

وتشمل تجارب الانتقاء منافسات الساندا والكيندا والتاولو بنوعيه الدولي والتقليدي لفئتي الذكور والإناث، ومن مختلف الفئات العمرية، على أن يتم اختيار اللاعبين وفق المستوى الفني المطلوب للاستحقاقات المقبلة.

وأوضحت اللجنة في تعميم لها أن مشاركة اللاعبين تتم عبر ترشيح رسمي من اللجان الفنية في المحافظات، مع السماح لكل مدرب بترشيح خمسة لاعبين في الساندا أو الكيندا، وخمسة لاعبين في التاولو كحد أقصى.

وبينت اللجنة أن اللاعبين الذين سيتم اختيارهم سيخضعون لمعسكر فني مكثف في إطار إعداد المنتخب الوطني للمشاركات الخارجية المقبلة.

وتأتي هذه التجارب ضمن التحضيرات للمشاركة في البطولات الدولية والإقليمية في الفترة القادمة.