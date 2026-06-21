المنتخب السعودي يواجه نظيره الإسباني بمعنويات عالية في ‏مونديال 2026‏

أتلانتا-أمريكا-سانا‌‎ ‎

يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ‏نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الإسباني اليوم ‏الأحد عند الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق، على أرضية إستاد “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن ‏منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من الدور الأول ‏للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا‎.‎

ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بمعنويات عالية بعد نجاحه ‏في خطف نقطة ثمينة في الجولة الافتتاحية إثر تعادله الإيجابي ‏بهدف لمثله أمام منتخب أوروغواي العريق، حيث يسعى ‌‏”الأخضر” إلى تقديم أداء متوازن أمام منافس قوي يعد أحد ‏أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي‎.

وبالمقابل يسعى بطل أوروبا منتخب إسبانيا، للتفوق على ‏الأخضر السعودي وإيجاد حلول هجومية لحسم النتيجة وتحقيق ‏الفوز الأول بعد 6 أيام من العجز عن فك شفرة دفاع جزر ‏منتخب الرأس الأخضر الذي تعادل معه في الجولة الأولى ‏سلباً‎ .‎

وتكتسب هذه المباراة أهمية جماهيرية كبيرة لكونها المواجهة ‏الثانية بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد لقائهما ‏الأول في مونديال ألمانيا 2006، وانتهت بفوز إسبانيا بهدف ‏وحيد‎.‎

وكانت الجولة الأولى للمجموعة الثامنة قد شهدت تعادلاً سلبياً ‏بين منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، لتتساوى بذلك منتخبات ‏المجموعة كافة برصيد نقطة واحدة لكل منها، مع أفضلية ‏هجومية لمنتخبي السعودية وأوروغواي‎.‎