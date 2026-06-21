المنتخب السعودي يواجه نظيره الإسباني بمعنويات عالية في ‏مونديال 2026‏

أتلانتا-أمريكا-سانا
يتطلع المنتخب السعودي لكرة القدم إلى تحقيق نتيجة إيجابية في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره الإسباني اليوم الأحد عند الساعة السابعة مساء بتوقيت دمشق، على أرضية إستاد “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من الدور الأول للبطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويدخل المنتخب السعودي المواجهة بمعنويات عالية بعد نجاحه في خطف نقطة ثمينة في الجولة الافتتاحية إثر تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب أوروغواي العريق، حيث يسعى ”الأخضر” إلى تقديم أداء متوازن أمام منافس قوي يعد أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي.
وبالمقابل يسعى بطل أوروبا منتخب إسبانيا، للتفوق على الأخضر السعودي وإيجاد حلول هجومية لحسم النتيجة وتحقيق الفوز الأول بعد 6 أيام من العجز عن فك شفرة دفاع جزر منتخب الرأس الأخضر الذي تعادل معه في الجولة الأولى سلباً .
وتكتسب هذه المباراة أهمية جماهيرية كبيرة لكونها المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد لقائهما الأول في مونديال ألمانيا 2006، وانتهت بفوز إسبانيا بهدف وحيد.
وكانت الجولة الأولى للمجموعة الثامنة قد شهدت تعادلاً سلبياً بين منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، لتتساوى بذلك منتخبات المجموعة كافة برصيد نقطة واحدة لكل منها، مع أفضلية هجومية لمنتخبي السعودية وأوروغواي.