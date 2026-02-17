غلطة سراي يقسو على يوفنتوس ويضع قدماً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أنقرة-سانا

حقق غلطة سراي التركي فوزاً كبيراً على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضاعف الفريق التركي أوجاع يوفنتوس الذي لم يكد يتعافى من الهزيمة القاسية 3-2 أمام غريمه إنتر في الدوري الإيطالي قبل أيام.

بدأت المباراة بسيطرة تركية، وسجل غابرييل سارا الهدف الأول في الدقيقة 15، لكن الرد جاء سريعاً من جانب الضيف الإيطالي فعادل تيون كوبماينرز النتيجة في الدقيقة 16، وأضاف كوبماينرز الهدف الثاني في الدقيقة 32، بتسديدة رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وقلب أصحاب الأرض النتيجة في الشوط الثاني، حيث أدرك نوا لانج التعادل في الدقيقة 49، ثم تقدم بهدف دافينسون سانشيز في الدقيقة 60، بضربة رأس بعد عرضية من ركلة حرة.

وتفاقمت مشاكل يوفنتوس عندما طُرد خوان كابال في الدقيقة 67، بالبطاقة الثانية بعد عرقلة يلماز.

واستغل الفريق التركي التفوق العددي، وسجل نوا لانج الهدف الرابع في الدقيقة 74، واختتم ساشا بوي خماسية فريقه في الدقيقة 86، ليضع غلطة سراي قدما في ثمن النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الإياب على ملعب يوفنتوس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.