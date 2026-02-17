توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البارالمبية وإعداد اللاعبين أبرز محاور اجتماع اللجنة البارالمبية 

دمشق-سانا

بحثت الهيئة التأسيسية للجنة البارالمبية الرياضية الوطنية السورية خطة عمل المرحلة القادمة، ومتطلبات الارتقاء بواقع الألعاب الرياضية المعتمدة في اللجنة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم مع كوادرها في وزارة الرياضة والشباب بدمشق.

واستعرض رئيس اللجنة الدكتور مصباح جعفر خطة عمل اللجنة للمرحلة القادمة، مع تقييم شامل للمرحلة الحالية، ونتائج مشاركة منتخبات سوريا البارالمبية في دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، إلى جانب المشاركة في الدورة الدولية التي أُقيمت في دولة الكويت لكرة السلة على الكراسي المتحركة والدور الاعلامي المهم في تسليط الضوء على الرياضة البارالمبية .





ودعت كوادر اللجنة إلى توسيع قاعدة الرياضة البارالمبية، ولا سيما في ظل الإقبال الذي تشهده من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يمتلكون مواهب رياضية، وذلك من خلال الدعم الفني والإداري، لتحقيق إنجازات مستقبلية أكبر وتطوير برامج الإعداد الخاصة باللاعبين مع الاستمرار في تأهيل المزيد من الكوادر الفنية والتحكيمية والتنظيمية.

يشار إلى أن الهيئة التأسيسية للجنة البارالمبية الوطنية السورية تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصباح إبراهيم جعفر، وعضوية كل من محمد غسان أبو صلاح (نائب الرئيس)، وهيفاء محمد منصور (الأمين العام)، والأعضاء: منى الميداني، ورشا الشيخ، وحمد وسلات، وعمار شيخ أحمد، وتيسير العريضي، ويحيى البيك، ونصر مرعي، وعمار المصري، وكمال الفرج، وصخر الجمعة، وهشام الشمعة، ومازن المسلم، إضافة إلى ممثلين عن الجهات ذات الصلة كأعضاء استشاريين.