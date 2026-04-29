الوحدة يفوز على الثورة في نهائي دوري السيدات لكرة السلة

دمشق-سانا

حقق فريق الوحدة فوزاً مهماً على جاره الثورة بنتيجة 61–52، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ضمن المواجهة الأولى بينهما ضمن نهائي الدوري السوري للسيدات بكرة السلة.

وأنهى الوحدة النصف الأول متقدماً بفارق تسع نقاط بواقع 33–24، قبل أن يواصل أفضليته في الربعين الثالث والرابع، ليحسم اللقاء ويقترب خطوة من الاحتفاظ بلقبه الذي توّج به الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الثانية ضمن سلسلة من المواجهات المرتقبة بينهما لتحديد بطل الجمهورية في الثاني من الشهر المقبل، على أن يتجدّد اللقاء في الخامس منه.

وبلغت سيدات الثورة النهائي بعد تفوقهن على الأهلي بنتيجتي 64–48 و71–68، فيما تأهلت سيدات الوحدة بتجاوزهن الشبيبة بنتيجتي 71–40 و61–45.

ويحمل الوحدة في سجله عشر بطولات سابقة، مقابل سبعة ألقاب لفريق الثورة.