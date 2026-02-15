الوحدة يفوز على النواعير في دوري كرة السلة للرجال

دمشق-سانا

حقق الوحدة الفوز على النواعير بنتيجة 89-65 نقطة، ضمن منافسات دوري كرة السلة للرجال في المباراة التي جمعتهما في صالة نادي الوحدة في دمشق.

وبدأت المباراة بأداء متقارب للفريقين والتسجيل من تحت السلة وخارج القوس، لينتهي الربع الأول بواقع 21-20 نقطة للوحدة.

وتراجع النواعير في الربع الثاني بواقع 52-32 نقطة، مع بروز دور لاعبي الوحدة نديم عيسى من خط الثلاثيات وبلال أطلي في الدفاع المحكم.

واستطاع النواعير تقليص الفارق في الربع الثالث من خلال لاعبه مادوكس لينتهي الربع بتقدم الوحدة بواقع 67-53 نقطة، ليعود لاعب الوحدة يوسف عبد الله ويتألق في الربع الرابع لتنهي المباراة للوحدة بفارق 24 نقطة.

وكان حمص الفداء قد فاز أمس على الحرية بنتيجة 80-67 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة الشبيبة بحلب.