بعد توقف 15 عاماً… نادي السد يعيد تأهيل منشآته ويستأنف نشاطه في الرقة

الرقة-سانا

أعلن رئيس نادي السد الرياضي في مدينة الطبقة بريف الرقة يوسف زكور انطلاق مرحلة جديدة لإعادة إحياء النادي واستعادة نشاطه الرياضي، بعد توقف دام أكثر من خمسة عشر عاماً.

وأوضح زكور لـ سانا، أن إدارة النادي بدأت باستعادة المنشآت الرياضية التابعة له، والعمل على إعادة تأهيلها عقب سقوط النظام البائد، تمهيداً لعودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي.

وأكد أن إدارة النادي تسعى لإعادة عجلة الرياضة إلى الدوران في مدينة الطبقة، وإحياء اسم نادي السد بعد سنوات طويلة من الغياب، مشيراً إلى أن أبواب النادي مفتوحة أمام جميع رياضيي المدينة وريفها، مع العمل على استقطاب المواهب في مختلف الألعاب.

وباشرت إدارة النادي مؤخراً بتنشيط عدد من الألعاب الجماعية والفردية، من بينها كرة القدم، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، والتايكواندو، بهدف التحضير للمشاركة في الاستحقاقات والبطولات الرياضية الرسمية على مستوى سوريا.

