غداً انطلاق دوري الأمل لكرة اليد

دمشق-سانا

تنطلق غداً في صالة الجلاء الرياضية بدمشق، منافسات بطولة دوري الأمل لكرة اليد لفئة الذكور وفق نظام التجمعات، وبمشاركة 10 أندية.

ووزعت الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى فرق النواعير، اليقظة، الفرات، النبك والجزيرة، وتقام مبارياتها في صالة الجلاء الرياضية بدمشق على مدار ثلاثة أيام متتالية ابتداءً من الغد.

وتلعب في المجموعة الثانية فرق الشعلة، الطليعة، الشباب، الفتوة ودير عطية، حيث تقام مبارياتها في صالة ناصح علواني الرياضية في حماة ابتداء من بعد غدٍ وتستمر ثلاثة أيام.

يشار إلى أن بطولة دوري الأمل لكرة اليد للذكور يشارك فيها اللاعبون من مواليد (2006-2007-2008).