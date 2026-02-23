أهلي حلب يسعى إلى تعزيز صدارته للدوري الممتاز من بوابة الشعلة في الجولة العاشرة غداً

محافظات-سانا

يسعى أهلي حلب لتعزيز صدارته للدوري الممتاز، عندما يواجه الشعلة في الجولة العاشرة التي تنطلق غداً، بإقامة سبعة لقاءات.

ففي ملعب الحمدانية في حلب، يدخل أهلي حلب مواجهته مع الشعلة وعينه على الفوز للحفاظ على الصدارة، بينما تبدو المواجهة صعبة على الشعلة المتعثر في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير.

ويواجه تشرين، المنتشي بفوزه على الشرطة في الجولة السابقة، فريق الكرامة، الذي ما زال يعاني من النتائج السلبية، وذلك في الملعب البلدي باللاذقية، فيما يشهد ملعب الفيحاء بدمشق مباراة الجيش وحطين.

أما دمشق الأهلي، الذي أبعد الوحدة عن الصدارة في الجولة الماضية، بفوزه عليه بهدف لهدفين، فيواجه في ملعب الجلاء بدمشق أمية الذي لا يملك برصيده سوى 3 نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

وفي بقية المباريات، يلعب الطليعة مع الشرطة في الملعب البلدي بحماة، وخان شيخون مع الحرية في الملعب البلدي بإدلب، والفتوة مع جبلة في ملعب دير الزور البلدي.

وتختتم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بلقاء حمص الفداء والوحدة في ملعب اللاذقية البلدي في مباراة، عنوانها فك الشراكة على المركز الثاني، حيث يتساوى الفريقان بالرصيد ذاته بعدد النقاط، وقدره 19 نقطة.