سلة “الفاينال 6”.. الشبيبة يبحث عن طوق النجاة والوحدة ‏يسعى لتأكيد التفوق

حلب-سانا‏

يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا الشبيبة والوحدة، في افتتاح ‏الجولة الرابعة من مرحلة “الفاينال 6” لدوري كرة السلة ‏للرجال، في لقاء لاهب تختلف فيه طموحات الطرفين، ‏وتتشابه فيه الحاجة الملحة لنقاط الفوز كاملة‎.‎

ويدخل فريق الشبيبة، الذي يقبع في المركز الأخير بعد ‏سلسلة من النتائج السلبية، اللقاء تحت شعار “أكون أو لا ‏أكون”، مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى ‏لتقديم أداء هجومي ضاغط منذ الدقائق الأولى لإنقاذ ‏موسمه والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة‎.‎

في المقابل، يخوض الوحدة (وصيف المتصدر) اللقاء ‏بمعنويات مرتفعة وعروض قوية قدمها خلال المرحلة ‏الماضية، معتمداً على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل ‏مع اللقاءات الجماهيرية الكبيرة، وعينه على تحقيق فوز ‏جديد يضيق به الخناق على الصدارة‎.‎

ورغم الفوارق الفنية التي تصب نسبياً في مصلحة ‌‏”البرتقالي”، فإن طبيعة مواجهات الفريقين وضغط النقاط ‏يجعلان اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات ‏والسيناريوهات حتى الأنفاس الأخيرة‎.‎

يذكر أن الشبيبة نجح في حسم لقاء الذهاب بفارق نقطة ‏واحدة بنتيجة (99-98) بعد التمديد، قبل أن يثأر الوحدة ‏إياباً بفوز عريض استقر عند ‎ (108-73)‎ .