سلة “الفاينال 6”.. الشبيبة يبحث عن طوق النجاة والوحدة ‏يسعى لتأكيد التفوق

حلب-سانا
يلتقي مساء اليوم الأحد فريقا الشبيبة والوحدة، في افتتاح الجولة الرابعة من مرحلة “الفاينال 6” لدوري كرة السلة للرجال، في لقاء لاهب تختلف فيه طموحات الطرفين، وتتشابه فيه الحاجة الملحة لنقاط الفوز كاملة.
ويدخل فريق الشبيبة، الذي يقبع في المركز الأخير بعد سلسلة من النتائج السلبية، اللقاء تحت شعار “أكون أو لا أكون”، مستنداً إلى عاملي الأرض والجمهور، حيث يسعى لتقديم أداء هجومي ضاغط منذ الدقائق الأولى لإنقاذ موسمه والعودة مجدداً إلى دائرة المنافسة.
في المقابل، يخوض الوحدة (وصيف المتصدر) اللقاء بمعنويات مرتفعة وعروض قوية قدمها خلال المرحلة الماضية، معتمداً على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع اللقاءات الجماهيرية الكبيرة، وعينه على تحقيق فوز جديد يضيق به الخناق على الصدارة.
ورغم الفوارق الفنية التي تصب نسبياً في مصلحة ”البرتقالي”، فإن طبيعة مواجهات الفريقين وضغط النقاط يجعلان اللقاء مفتوحاً على جميع الاحتمالات والسيناريوهات حتى الأنفاس الأخيرة.
يذكر أن الشبيبة نجح في حسم لقاء الذهاب بفارق نقطة واحدة بنتيجة (99-98) بعد التمديد، قبل أن يثأر الوحدة إياباً بفوز عريض استقر عند (108-73) .