الوحدة يفوز على الكرامة في قمة الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

حسم الوحدة قمة الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم، بالفوز على الكرامة بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في ملعب الساروت بحمص.

وسجل هدفي الوحدة كل من علي بشماني في الدقيقة التاسعة والأربعين، وأسامة أومري قبيل نهاية الشوط الثاني.

وفاز جبلة على مضيفه الشعلة بهدفين دون رد سجلهما غيث محرز ومحمود البحر، في المباراة التي أقيمت في ملعب البانوراما بالمدينة الرياضية بدرعا، وسط حضور جماهيري متميز، حيث تأتي هذه المباراة بغد غياب استمر لسنوات طويلة في مشهد يجسد عودة الحياة الرياضية إلى المدينة.

وعبر المدير الفني لنادي جبلة محمد شديد عن شكره لجماهير درعا على حسن الاستقبال، مبيناً أن نادي جبلة كان لديه تصور عن بعض اللاعبين الذين يلعبون مع الشعلة بشكل مسبق، ما أسهم في إدارة المباراة و تحقيق الفوز.

مدرب نادي الشعلة هشام الشربيني قال: لدى نادي جبلة لاعبان متميزان استطاعا إدارة المباراة وتحقيق الفوز، واعداً جماهير درعا بأداء أفضل في المباريات القادمة.

لاعب جبلة عبد الاله حفيان لفت إلى أهمية الفوز في بداية الدوري ما يعطي حافزاً للاعبين للمباريات المقبلة.

وتغلب الطليعة على ضيفه الفتوة بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب البلدي بحماة.

وسجل أهداف الطليعة كل من اللاعبين أمين حداد بالدقيقة 44، وأحمد المنجد بالدقيقة 67، وسامر خانكان بالدقيقة 90 من ضربة جزاء.

وأوضح مدير الرياضة والشباب بحماة مكرم كيلاني أنه تم تجهيز الملعب البلدي لإقامة مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم، وذلك بحسب الإمكانيات المتوافرة.

وانتهت مباراة أمية والحرية بالتعادل السلبي دون أهداف، والتي أقيمت في ملعب إدلب البلدي.

وتختتم غداً السبت منافسات الجولة الأولى من الدوري بلقاءين يجمع الأول دمشق الأهلي مع حمص الفداء على ملعب الفيحاء، وتشرين مع الجيش في ملعب اللاذقية البلدي.

وكان أهلي حلب قد افتتح بطولة الدوري الممتاز أمس، بالفوز على خان شيخون بنتيجة 2-1، فيما تعادل الشرطة مع حطين بالتعادل 3-3.

