نقل أكثر من 3.5 ملايين طن من البضائع داخل سوريا وخارجها خلال تموز الماضي

دمشق-سانا‏

بلغت كمية البضائع المنقولة عبر مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية ‏خلال شهر تموز الماضي 3 ملايين و554 ألفاً و323 طناً، منها 3 ملايين و427 ألفاً ‏و490 طناً داخل سوريا، و126 ألفاً و833 طناً إلى خارجها.‏

وأوضح مدير المديرية خالد كسحة لـ سانا أن إجمالي عدد الحمولات المنفذة خلال الشهر ‏بلغ 221 ألفاً و603 حمولات، توزعت بين 69 ألفاً و723 حمولة دور “نُفذت عن طريق ‏مكاتب الدور”، و151 ألفاً و880 حمولة خاصة.‏

حلب تتصدر النقل الداخلي

وبيّن كسحة أن محافظة حلب تصدرت المحافظات من حيث كمية البضائع المنقولة ‏داخلياً، بإجمالي بلغ مليوناً و421 ألفاً و253 طناً، تلتها دير الزور بـ 499 ألفاً ‏و527 طناً، وطرطوس بـ 456 ألفاً و22 طناً، والرقة بـ 393 ألفاً و930 طناً.

وأشار كسحة إلى أن حركة النقل شملت مختلف أنواع البضائع، ولا سيما الحبوب ‏والإسمنت والحديد والأعلاف والمواشي، لافتاً إلى أن المديرية عملت على تنظيم حركة ‏نقل البضائع وتلبية احتياجات مختلف المحافظات والمناطق خلال تموز الماضي.‏

إدلب تتصدر النقل الخارجي ‏

وأضاف كسحة أن كمية البضائع المنقولة إلى خارج سوريا تركزت بشكل رئيسي في إدلب ‏بواقع 115 ألفاً و40 طناً، تلتها طرطوس بـ 10 آلاف و893 طناً، واللاذقية بـ 900 ‏طن.‏

وكانت مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل ‏السورية أعلنت في وقت سابق، أن ‏إجمالي الكميات المنقولة خلال النصف الأول ‏من العام الجاري بلغ 24 مليوناً و529 ألفاً ‏و155طناً ‏لعمليات النقل الداخلي والخارجي.‏