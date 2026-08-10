نقل أكثر من 3.5 ملايين طن من البضائع داخل سوريا وخارجها خلال تموز الماضي

دمشق-سانا
بلغت كمية البضائع المنقولة عبر مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية خلال شهر تموز الماضي 3 ملايين و554 ألفاً و323 طناً، منها 3 ملايين و427 ألفاً و490 طناً داخل سوريا، و126 ألفاً و833 طناً إلى خارجها.
وأوضح مدير المديرية خالد كسحة لـ سانا أن إجمالي عدد الحمولات المنفذة خلال الشهر بلغ 221 ألفاً و603 حمولات، توزعت بين 69 ألفاً و723 حمولة دور “نُفذت عن طريق مكاتب الدور”، و151 ألفاً و880 حمولة خاصة.
حلب تتصدر النقل الداخلي
وبيّن كسحة أن محافظة حلب تصدرت المحافظات من حيث كمية البضائع المنقولة داخلياً، بإجمالي بلغ مليوناً و421 ألفاً و253 طناً، تلتها دير الزور بـ 499 ألفاً و527 طناً، وطرطوس بـ 456 ألفاً و22 طناً، والرقة بـ 393 ألفاً و930 طناً.
وأشار كسحة إلى أن حركة النقل شملت مختلف أنواع البضائع، ولا سيما الحبوب والإسمنت والحديد والأعلاف والمواشي، لافتاً إلى أن المديرية عملت على تنظيم حركة نقل البضائع وتلبية احتياجات مختلف المحافظات والمناطق خلال تموز الماضي.
إدلب تتصدر النقل الخارجي
وأضاف كسحة أن كمية البضائع المنقولة إلى خارج سوريا تركزت بشكل رئيسي في إدلب بواقع 115 ألفاً و40 طناً، تلتها طرطوس بـ 10 آلاف و893 طناً، واللاذقية بـ 900 طن.
وكانت مديرية تنظيم نقل البضائع في وزارة النقل السورية أعلنت في وقت سابق، أن إجمالي الكميات المنقولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 24 مليوناً و529 ألفاً و155طناً لعمليات النقل الداخلي والخارجي.